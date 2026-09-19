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Шакил ОНил – выпускникам академии ФБР: «Если увидите Чарльза Баркли, арестуйте его»

Вчера легенда НБА Шакил О′Нил получил звание почетного специального агента ФБР. На торжественной церемонии О′Нил обратился к другим выпускникам Национальной академии ФБР, не забыв подколоть своего давнего друга и коллегу по работе на телевидении Чарльза Баркли.

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