Шакил ОНил – выпускникам академии ФБР: «Если увидите Чарльза Баркли, арестуйте его»

Вчера легенда НБА Шакил О′Нил получил звание почетного специального агента ФБР. На торжественной церемонии О′Нил обратился к другим выпускникам Национальной академии ФБР, не забыв подколоть своего давнего друга и коллегу по работе на телевидении Чарльза Баркли.