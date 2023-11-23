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Дзен Дневник

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Как посмотреть невероятные сокровища прошлого на Большой Дмитровке: первый российский ломбард и его тайны

Как посмотреть невероятные сокровища прошлого на Большой Дмитровке: первый российский ломбард и его тайны

Исследовать массивные двери с умело скрытыми запорными механизмами, которые когда-то оберегали банковские сокровища XIX века, ощутить габариты несокрушимых сейфов выше человеческого роста, секрет взлома которых так и не был разгадан, испытать свои силы в искусстве взлома железных сундуков, некогда хранящих драгоценности… Все это можно сделать, посетив экскурсию в единственное в Москве дореволюционное банковское хранилище, дожившее […] Сообщение Как посмотреть невероятные сокровища прошлого на Большой Дмитровке: первый российский ломбард и его тайны появились сначала на Дзен дневник.

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