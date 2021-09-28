Путин объявил о новых должностях Шойгу и Лаврова в «Единой России»

События в миреПолитикаПутин объявил о новых должностях Шойгу и Лаврова в «Единой России» Президент России Владимир Путин встретился с первой пятеркой списка «Единой России» на выборах в Государственную думу.Вернуться к статье217НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинДавно пора назначать на важные должности нормальных людей, а не всякое быдло, вроде бывшего президент-премьера.Алексей ПлескачК сожалению, оттого такой вот "теневой кабинет министров" и пришлось им создавать, потому, что тот самый "президент-премьер" и все, кто с ним - кто остался в Правительстве - пакостят и саботируют.Алексей ПлескачК сожалению, оттого такой вот "теневой кабинет министров" и пришлось им создавать, потому, что тот самый "президент-премьер" и все, кто с ним - кто остался в Правительстве - пакостят и саботируют.Борис НиколаевичЕсли бы кто то из них пакостил или саботировал, давно был бы вместе с Улюкаевым! Чего херню то городишь?! Сказка про хорошего царя и плохих бояр давно устарела!Борис НиколаевичЕсли бы кто то из них пакостил или саботировал, давно был бы вместе с Улюкаевым! Чего херню то городишь?! Сказка про хорошего царя и плохих бояр давно устарела!Алексей ПлескачКонечно!!! Ведь есть Великий Светлоликий Царь и Вечные Уроды бояре! Добрая слишком ТА сказка была!!! Вот чтобы от уродов почистить - эту пятёрку вот так и проворачивают - через руководство ЕдРо!Алексей ПлескачИ да, "Борис Николаевич"! "Девяностникам" и "нулевикам" грозит судьба Улюкаева. ПОКА там были промедведевские - это было сделать почти невозможно. ТЕПЕРЬ - будет возможно! А вам грозит безработица или вы сами - "вольным художником" - не оплачиваемо - будете клаву - как и прежде - за этих всех топтать. Рискуя получить на улице - если вычислят... Мда...абрам вербинНе всё так очевидно. :/Алексей ПлескачНеа! Как раз то всё понятно! Ранее - не могли. А сейчас "перпендикуляр" вредителей виден не только Верховному. Но и всем россиянам. Потому - сопротивляясь реформам Путина-Мишустина-Белоусова - они СВЕТЯТСЯ. Ранее - прокатывало. Сейчас же "здесь им не тут". Без бабла будут те, кто за них топят. Однозначно!!! А то, если совместили с донатами в ФБК Навального - то могут ведь привлечь и за поддержку экстремизма! P.S. И Президент (Генсек и т.д.) на Руси - в России - должен быть великим Светлоликим Царём. Всегда. Ибо если не тянет, то в России - Великая Смута тут же. Эльцин пытался играть в такого. В итоге - ДВЕ Чечни и прочее. Потому, что не тянул. Путин - ТЯНЕТ. А бояре - были уродами ВСЕГДА. И - будут. Везде. На ВСЕЙ Планете, а не только на Руси - России-Матушке. Правила нашей, человеческой, жизни таковы!Борис НиколаевичЧего там вам понятно то? Вон предложили увеличить налог на прибыль у буржуев, правительство было за. Но буржуи собрались, хорошо по говорили с Мишустиным, и он отыграл назад! Так что правят Россией не Мишустины а буржуи с толстыми кошельками!Алексей ПлескачБуржуи пользовались моментом. Но при газе в ТАКУЮ стоимость и прочем - уже не получится. И "крыша" в ГД и Правительстве - тоже будет йок! И за тот "отыгрыш" Мишустин им ещё всыплет! Ещё как!!! Он ВСЕХ видит, ВСЕХ знает.Алексей ПлескачБуржуи пользовались моментом. Но при газе в ТАКУЮ стоимость и прочем - уже не получится. И "крыша" в ГД и Правительстве - тоже будет йок! И за тот "отыгрыш" Мишустин им ещё всыплет! Ещё как!!! Он ВСЕХ видит, ВСЕХ знает.Алексей ПлескачИ ещё. В России ещё со времён Крымской Весны (или с того момента, как вступились за Сноудена) бушует эдакая "гражданская война". То самое "боярство"-бюрократия против тех, кто с новообученных-новоподготовленных. И шаги-ходы ТЕ сделали. Убитый (по сути, так!) контр-адмирал в Питере, весьма неясная смерть Зиничева и того - одного из лучших в России режиссёров-документалистов (к тому же - патриота) - тому вопиющие примеры-доказательства. Так что... Кого-то - как Улюкаева. А вот кого-то - и по-другому. Жёстче и - СТРАШНЕЕ. Если не узбагоятся.абрам вербинДумаю, россиянам подлость быдла наверху была видна раньше, чем начальнику.Алексей ПлескачОна была видна ВСЕМ. Путин оттого сидел на "самоизоляции", что - по-сути - были МЯТЕЖИ. И что эти мятежи - ПРОВАЛИЛИСЬ. ВСЁ. По Зиничеву - уверен - копают. Даже если и не накопают - это - повод - принимаемый предельно благосклонно - для ухайдокания этих - как вы называете - "быдл наверху" - всеми россиянами. И Путин, и все, кто с ним там - этот повод ИСПОЛЬЗУЮТ. На всю катушку.абрам вербинЧем быстрее наступит это время, тем лучше.Василий ЦеловальниковТак пойдёт!Борис НиколаевичТак они что свои мандаты передали другим людям что ли?! То есть выступали ПАРОВОЗАМИ! Или всё такки решили взять Советский опыт народных депутатов трудящихся, когда депутаты между сессиями работали на своих местах, и не получали жалования за депутатскую деятельность, а по месту основной работы! Ну тогда нужно и возвращать Конституцию РСФСР! А депутатов "профессионалов" Гнать поганой метлой из думы! Или «Уважаемый на территории РФ в соответствии с требованиями законодательства от 29.03.2019г.»В.Путин опять "импровизировал" закон, и завтра его примет новая дума и внесёт в Конституцию?владимир шеинКому живется весело вольготно на Руси ????jgfВ СССР на мясокомбинатах были козлы-провокаторы которые вели стадо баранов в убойный цех. После захода стада в убойный цех, козлов убирали, а со стадом делали что нужно по технологической цепочке. Вот и подвели уважаемых людей на роль "вперед ведущих", - и когда то почетную на мясокомбинатах.Александр ЛисовскийДа, коротка скамейка запасных в этой команде . Куда ни плюнь - жулик или вор . Но это ещё вроде бы свои , а вот тех кто начинает понимать куда он попал , там не держат.Комментировать
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