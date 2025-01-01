Пока мы «переваривали» хамство Алиева, секретный борт России отбыл из США

Одним из громких событий дня стало интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева собственной прессе, где в хамской манере прозвучали как обвинения в адрес России, так и ультиматумы, обращённые к Москве.
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