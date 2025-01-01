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Пока мы «переваривали» хамство Алиева, секретный борт России отбыл из США

Пока мы «переваривали» хамство Алиева, секретный борт России отбыл из США

Одним из громких событий дня стало интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева собственной прессе, где в хамской манере прозвучали как обвинения в адрес России, так и ультиматумы, обращённые к Москве.

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Комментарии
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Eduard
Всёего обвинение строится,что ПРОИСШЕСТВИЕ произошло над территорией,самолет даже не упал с высоты 9000 метров,а летал туда сюда! Алиев кому врет,этот недоумок?
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