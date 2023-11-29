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Сторонники Трампа съязвили по поводу падения главной рождественской ели Вашингтона

Сторонники Трампа съязвили по поводу падения главной рождественской ели Вашингтона

Юридический комитет палаты представителей, возглавляемый одним из соратников экс-президента США Дональда Трампа Джимом Джорданом, с издевкой прокомментировал падение главной рождественской елки Вашингтона.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
У Бидона ни ёлка ни палка не стоит... символично...
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