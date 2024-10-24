Полиция пресекла деятельность гражданина Узбекистана за публикацию экстремистских материалов в социальных сетях

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Центра по противодействию экстремизму Амурского управления МВД России была выявлена и пресечена деятельность гражданина Узбекистана, распространявшего экстремистские материалы в социальных сетях.
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