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На трассе в Челябинской области дотла выгорел школьный автобус

На трассе в Челябинской области дотла выгорел школьный автобус

К счастью, в момент возгорания детей внутри не было. Кадры с почерневшим от гари скелетом школьного автобуса опубликовали в официальной группе ГИБДД Челябинской области.

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