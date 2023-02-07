На трассе в Челябинской области дотла выгорел школьный автобус

К счастью, в момент возгорания детей внутри не было. Кадры с почерневшим от гари скелетом школьного автобуса опубликовали в официальной группе ГИБДД Челябинской области.
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