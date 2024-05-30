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Царьград

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Иммунолог Жукова объяснила, чем опасно интервальное голодание для подростков

Иммунолог Жукова объяснила, чем опасно интервальное голодание для подростков

Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дарья Жукова объяснила пользу и вред интервального голодания.

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