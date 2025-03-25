Специалист: российские нейросети в ряде задач значительно превосходят зарубежные

Отечественные нейросети всё ещё имеют ограничения и склонны к ошибкам, однако в некоторых задачах значительно превосходят зарубежные аналоги, рассказала RT Юлиана Нам, преподаватель онлайн-магистратуры НИУ ВШЭ «ИИ в маркетинге и управлении продуктом».