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Специалист: российские нейросети в ряде задач значительно превосходят зарубежные

Специалист: российские нейросети в ряде задач значительно превосходят зарубежные

Отечественные нейросети всё ещё имеют ограничения и склонны к ошибкам, однако в некоторых задачах значительно превосходят зарубежные аналоги, рассказала RT Юлиана Нам, преподаватель онлайн-магистратуры НИУ ВШЭ «ИИ в маркетинге и управлении продуктом».

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