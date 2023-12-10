В Забайкалье спрогнозировали аномально холодную погоду с 10 по 17 декабря

На территории Забайкальского края тоже ожидается аномально холодная погода. С 10 по 17 декабря температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов, сообщили в региональном управлении МЧС России 10 декабря.
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