Продюсер Разин: скандал вокруг Григория Лепса является спланированной акцией

Продюсер Андрей Разин выразил слова поддержки певцу Григорию Лепсу после недавнего скандала. Музыкант швырнул микрофон на сцену во время концерта в Санкт-Петербурге, а позднее стал участником драки в баре.
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