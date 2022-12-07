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Продюсер Разин: скандал вокруг Григория Лепса является спланированной акцией

Продюсер Разин: скандал вокруг Григория Лепса является спланированной акцией

Продюсер Андрей Разин выразил слова поддержки певцу Григорию Лепсу после недавнего скандала. Музыкант швырнул микрофон на сцену во время концерта в Санкт-Петербурге, а позднее стал участником драки в баре.

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Комментарии
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Анжела
ну с другой стороны, похоже на правду - сколько лет человек вкалывал, без фонограммы надрывался - и вдруг не с того ни с сего микрофонами швыряться...... чет не монтируется.
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2 г.

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