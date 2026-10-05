Уважаемая Марина Анатольевна! От всех родителей 6 класса Филоновской СШ поздравляем Вас с Днём учителя! Спасибо за Ваш труд, за терпение и за то, что с вниманием относитесь к каждому ребёнку.
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