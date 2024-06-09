ОТ ЧЕГО НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ РУССКИХ ДЕТЕЙ: СКАНДАЛ С БУЗОВОЙ РАСКРЫЛ ГЛАЗА

ninikooo Митусова

Кому нужны извинения этой овцы?! Действие уже состоялось и сотни детей увидели безголосую тетку в костюме БДСМ, прыгающую на сцене. Они не могут этого забыть, хотя очень бы хотелось. ИнстаЧМО в Кремлевском дворце- этот запредельно ! Раньше там выступали лучшие из лучших. Гнать Министра кульТУРКИ взашей с насиженного места- такие как Любимова, министр образования / явные враги наших детей!!! Почему в Правительстве этого никто не видит?! Их дети учатся за границей, а на наших- им наплевать? Может Реву позовем в Кремлевский дворец с его шутками ниже пояса?! Вся эта свистопляска с бесталанными и пошлыми уже настолько всех достала- посетите любой детский или юношеский фестиваль сколько там талантов!!! Почему эту шваль навязывают нам?! Их место в кабаках- на большее они не способны и то вопрос, станут ли их там слушать?!