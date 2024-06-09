Скандал вокруг выступления Ольги Бузовой в Уфе кому-то раскрыл глаза, а для кого-то подтвердил очевидное: русских детей нужно защищать от шоу-бизнеса.
ОТ ЧЕГО НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ РУССКИХ ДЕТЕЙ: СКАНДАЛ С БУЗОВОЙ РАСКРЫЛ ГЛАЗА
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Население России потребляли шоу бизнес с удовольствием и за большие деньги.Он взял и сам себе присвоил "заслуженного или народного",сам себя назвал "элитой- цветом нации". Народ аплодировал этим действиям.Дальше- больше и элита перешла грань.Народ для этого пригласил этот самый бутон,а не цветок на детский праздник.Теперь этот народ возмущается.Осудите собственные действия,не просите защиты!!!
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2 час.
ninikooo Митусова
Кому нужны извинения этой овцы?! Действие уже состоялось и сотни детей увидели безголосую тетку в костюме БДСМ, прыгающую на сцене. Они не могут этого забыть, хотя очень бы хотелось. ИнстаЧМО в Кремлевском дворце- этот запредельно ! Раньше там выступали лучшие из лучших. Гнать Министра кульТУРКИ взашей с насиженного места- такие как Любимова, министр образования / явные враги наших детей!!! Почему в Правительстве этого никто не видит?! Их дети учатся за границей, а на наших- им наплевать? Может Реву позовем в Кремлевский дворец с его шутками ниже пояса?! Вся эта свистопляска с бесталанными и пошлыми уже настолько всех достала- посетите любой детский или юношеский фестиваль сколько там талантов!!! Почему эту шваль навязывают нам?! Их место в кабаках- на большее они не способны и то вопрос, станут ли их там слушать?!
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32 мин.
N
Nata
Уж если кому-то так любимы и дороги сердцу эти "звездуны и звездульки" , так откройте для себя из них публичный дом. На большее они не тянут.
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7 мин.
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