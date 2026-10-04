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Интересные факты на все случаи жизни

Интересные факты на все случаи жизни

    Кто по площади больше: Россия или Плутон? Ленивцы быстрее плавают или передвигаются по суще? Сколько в среднем разводится пар после ремонта квартиры? Это и многое другое узнайте в новой подборке интересных фактов на все случаи жизни.

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