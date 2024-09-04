"Россия, теперь отдай Курилы!": вторжение ВСУ в Курскую область распаляет аппетиты Запада

Silver Kont А мирный договор не был подписан, так что у России есть полное право отпиZдохать ниппонов.... Этим пидарасам жить-то осталось пару-тройку цунами, но их можно ускорить, у России за этим не заржавеет...

Silver Kont Так жидам нужна была украина, был же ( а может и остался) проект "Новый Израиль 2.0" или "Небесный Иерусалим".https://allll.net/wiki/Небесный_Иерусалим_(проект)