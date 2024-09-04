"Россия, теперь отдай Курилы!": вторжение ВСУ в Курскую область распаляет аппетиты Запада

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Silver Kont
А мирный договор не был подписан, так что у России есть полное право отпиZдохать ниппонов.... Этим пидарасам жить-то осталось пару-тройку цунами, но их можно ускорить, у России за этим не заржавеет...
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10 час.
Silver Kont
Так жидам нужна была украина, был же ( а может и остался) проект &quot;Новый Израиль 2.0&quot; или &quot;Небесный Иерусалим&quot;.https://allll.net/wiki/Небесный_Иерусалим_(проект)
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10 час.
Silver Kont
Вонючему пиндосовскому жидёнку мойше рубину лучше заткнуться, а то найдут его в туалете повесившимся на собственном галстуке, после посещения той местности русскими туристами Петровым и Бошировым, с целью ознакомления с достопримечательностями местной архитектуры...
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10 час.

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