ЕЛЕНА ПАНИНА На редкость откровенное высказывание прозвучало в Американском институте предпринимательства (AEI), представляющем альтернативные Байдену круги Демпартии США.
"Россия, теперь отдай Курилы!": вторжение ВСУ в Курскую область распаляет аппетиты Запада
Комментарии
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Silver Kont
А мирный договор не был подписан, так что у России есть полное право отпиZдохать ниппонов.... Этим пидарасам жить-то осталось пару-тройку цунами, но их можно ускорить, у России за этим не заржавеет...
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10 час.
Silver Kont
Так жидам нужна была украина, был же ( а может и остался) проект "Новый Израиль 2.0" или "Небесный Иерусалим".https://allll.net/wiki/Небесный_Иерусалим_(проект)
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10 час.
Silver Kont
Вонючему пиндосовскому жидёнку мойше рубину лучше заткнуться, а то найдут его в туалете повесившимся на собственном галстуке, после посещения той местности русскими туристами Петровым и Бошировым, с целью ознакомления с достопримечательностями местной архитектуры...
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10 час.
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