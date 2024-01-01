Почетному гражданину Подмосковья Леониду Ковалевскому исполнилось 73 года

Почетному гражданину Московской области Леониду Ковалевскому исполнилось 73 года. Он является лауреатом всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» и лауреатом конкурса «Лучший муниципальный служащий России».
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