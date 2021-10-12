ЦБ Кореи, Ли: совершим интервенцию на Форекс, если потребуется

В ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике Банка Кореи, глава ЦБ Ли Чжу Йоль сообщил: Сегодняшнее решение по ставке было не единогласным Против него выступилиВ ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике Банка Кореи, глава ЦБ Ли Чжу Йоль сообщил: Сегодняшнее решение по ставке было не единогласным Против него выступили два члена Управляющего совета На данный момент вероятность стагфляции в Южной Корее является низкой Последнее падение курса воны оказалось более быстрым, чем движения основных валют ЦБ будет пристально наблюдать за ситуацией на валютном рынке В случае необходимости ЦБ применит меры для стабилизации валютного рынка Большинство членов Управляющего совета поддерживают повышение ставки в ноябре, если экономическая ситуация не изменится .