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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

ЦБ Кореи, Ли: совершим интервенцию на Форекс, если потребуется

В ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике Банка Кореи, глава ЦБ Ли Чжу Йоль сообщил: Сегодняшнее решение по ставке было не единогласным Против него выступилиВ ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике Банка Кореи, глава ЦБ Ли Чжу Йоль сообщил: Сегодняшнее решение по ставке было не единогласным Против него выступили два члена Управляющего совета На данный момент вероятность стагфляции в Южной Корее является низкой Последнее падение курса воны оказалось более быстрым, чем движения основных валют ЦБ будет пристально наблюдать за ситуацией на валютном рынке В случае необходимости ЦБ применит меры для стабилизации валютного рынка Большинство членов Управляющего совета поддерживают повышение ставки в ноябре, если экономическая ситуация не изменится .

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