Оформление жилищных кредитов стремительно уходит в цифру. Ипотека с помощью "Госуслуг" стала одним из главных финансовых трендов, позволяющим заёмщикам передавать данные банку в один клик без ручного заполнения длинных анкет.
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