Курды из СДС продолжают знакомить турок и их ручных боевиков СНА с использованием FPV-дронов.
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Курды из СДС продолжают знакомить турок и их ручных боевиков СНА с использованием FPV-дронов.
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