Фотовыставка в поддержку людей с аутизмом открылась в усадьбе Воронцово

В усадьбе Воронцово открылась фотовыставка в поддержку людей с аутизмом «Узнаю об этом больше». Об этом рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии