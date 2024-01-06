Глава Чечни Кадыров назвал "толстым троллингом" предложение обменять пленных бойцов ВСУ

Взамен на это он предлагал США снять санкции с членов его семьи.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что предложение отменить введённые ранее против членов его семьи санкции в обмен на взятых в плен бойцов ВСУ было "толстым троллингом" в адрес США.