Глава Чечни Кадыров назвал "толстым троллингом" предложение обменять пленных бойцов ВСУ

Взамен на это он предлагал США снять санкции с членов его семьи.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что предложение отменить введённые ранее против членов его семьи санкции в обмен на взятых в плен бойцов ВСУ было "толстым троллингом" в адрес США.
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