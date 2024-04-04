Макрон заявил, что у него есть «полезная информация» о теракте в «Крокусе»

У Франции есть «полезная информация» по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, комментируя телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню.