Макрон заявил, что у него есть «полезная информация» о теракте в «Крокусе»

У Франции есть «полезная информация» по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, комментируя телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню.
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