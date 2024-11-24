Священник объяснил, можно ли женщине в брюках заходить в храм

Брюки и штаны – вполне допустимый наряд для женщины при посещении православного храма, но могут быть отдельные правила в разных храмах, сообщил клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский .
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