Переходной период: что ждет каждый знак зодиака после завершения ретроградного Меркурия Алёна Юрьева7 апреля 2025 года завершился ретроградный период Меркурия, и астрологическое пространство стало заметно легче.
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