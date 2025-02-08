Как дезертиры меняют армию Украины . О тенденциях в ВСУ, которые уже не изменить Сложно представить армию, 20% которой составляют дезертиры.
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Как дезертиры меняют армию Украины . О тенденциях в ВСУ, которые уже не изменить Сложно представить армию, 20% которой составляют дезертиры.
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