В Белгородской области утвердили обвинительные заключения к экс-замминистра ЖКХ

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительные заключения в отношении заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона Вероники Новиковой в рамках уголовных дел о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
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