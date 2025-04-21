Представитель МИД Захарова: Украина нарушила пасхальное перемирие — 1152-й день СВО

Киевские власти проигнорировали соблюдение пасхального перемирия и даже задействовали американское вооружение системы HIMARS, заявила в Telegram-канале 20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии