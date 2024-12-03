Замечали ли вы, что, находясь в состоянии волнения, ожидания чего-либо, волнуясь или просто скучая, начинаете не в меру есть? Причем, не задумываясь о пользе и объемах поглощаемой пищи.
Как перестать переедать и заедать эмоции
Комментарии
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sonze
..поджаренную в сухарях брокколи съем с удовольствием! не сырую же предлагают здесь..а так предпочитаю яблоки,могу иногда 1кг в день схрумкать..абсолютно согласна,что жор их-за скуки, однообразно-хорошей жизни и обилия еды вокруг!🥰
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