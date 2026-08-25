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Царьград

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В ряде регионов пенсионерам могут дать деньги на ремонт: куда обращаться

В ряде регионов пенсионерам могут дать деньги на ремонт: куда обращаться

Подзаголовок: Единой федеральной выплаты на ремонт квартиры для пенсионеров в России не предусмотрено, но в ряде регионов действует адресная материальная помощь, которую при соблюдении условий можно направить на ремонт.

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