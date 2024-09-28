Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Ульяновске экстренно приземлился самолет, летевший в Самару из Москвы

В Ульяновске экстренно приземлился самолет, летевший в Самару из Москвы

В Ульяновске экстренную посадку совершил самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва-Самара. Уточняется, что самолет авиакомпании «Победа» вылетел из аэропорта Внуково в самарский Курумоч, время в пути составляет чуть более одного часа.

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