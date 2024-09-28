В Ульяновске экстренно приземлился самолет, летевший в Самару из Москвы

В Ульяновске экстренную посадку совершил самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва-Самара. Уточняется, что самолет авиакомпании «Победа» вылетел из аэропорта Внуково в самарский Курумоч, время в пути составляет чуть более одного часа.