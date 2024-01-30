Электроснабжение поселков в пригороде Челябинска восстановили. Сроки переносили несколько раз

Электроснабжение поселков в Сосновском районе восстановили через 15 часов после аварии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» – «Челябэнерго», энергетики завершили работы по восстановлению электроснабжения части потребителей поселков Моховички, Красное поле и Прудный.