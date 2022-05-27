Стриминговый сервис Netflix перестал открываться в России

REUTERS/Lucy Nicholson Стриминговый сервис Netflix перестал открываться на территории России.Ранее сериалы и фильмы можно было смотреть из России с помощью VPN, но теперь российские пользователи начали сообщать о полной недоступности сервиса.
REUTERS/Lucy Nicholson Стриминговый сервис Netflix перестал открываться на территории России.Ранее сериалы и фильмы можно было смотреть из России с помощью VPN, но теперь российские пользователи начали сообщать о полной недоступности сервиса.
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