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Стриминговый сервис Netflix перестал открываться в России

Стриминговый сервис Netflix перестал открываться в России

REUTERS/Lucy Nicholson Стриминговый сервис Netflix перестал открываться на территории России.Ранее сериалы и фильмы можно было смотреть из России с помощью VPN, но теперь российские пользователи начали сообщать о полной недоступности сервиса.

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