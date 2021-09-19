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Трамп заявил об исчезновении США к 2024 году

Трамп заявил об исчезновении США к 2024 году

Бывший американский президент Дональд Трамп допустил исчезновение США через три года. Как заявил бывший глава Белого дома, за последние восемь месяцев правления нынешнего президента США Джо Байдена страна «пошла под откос так, как никогда раньше».

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