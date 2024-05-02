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Очередное громкое убийство россиянина в подмосковных Люберцах. Это когда-нибудь закончится?

Очередное громкое убийство россиянина в подмосковных Люберцах. Это когда-нибудь закончится?

Глядя на происходящее в стране, поневоле возникает вопрос: до каких пор это будет продолжаться? В подмосковных Люберцах очередное громкое преступление - в результате нанесенных увечий абу-бандитами, в больнице скончался россиянин Виктор Холманский.

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