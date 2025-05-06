«Неожиданные связи»: Кровь не водица

«Неожиданные связи» сценариста и режиссера Жюльена Эрве — комедия, в которой тесты ДНК чуть было не разрушают отношения нескольких семей, а стереотипный и утрированный французский снобизм становится главным предметом иронии и источником шуток про отношения наций внутри ЕС и за его пределами.