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«На войне принято относиться к противнику с уважением»: Пригожин отреагировал на упоминание террористами из РДК

«На войне принято относиться к противнику с уважением»: Пригожин отреагировал на упоминание террористами из РДК

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что не располагает информацией, почему бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация запрещена в России как террористическая) уважают его.

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