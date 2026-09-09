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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» поместила Федотова в список отказов. У форварда 9 (3+6) очков в 39 матчах прошлого сезона

« Сибирь » поместила нападающего Илью Федотова в список отказов. Федотов перешел в новосибирскую команду из «Салавата Юлаева» в ноябре прошлого года.

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