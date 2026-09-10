Препараты Семавик Некст и Седжаро исследуют для терапии ожирения у подростков

ГЕРОФАРМ представил предварительные результаты клинической программы по изучению семаглутида Семавик Некст и тирзепатида Седжаро.
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это они вообще не тем заняты, лучше бы подумали как убрать опасные консерванты из состава, взрослым с него плохо, а теперь ещё и на детях решили поэксперементировать