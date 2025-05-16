Трамп заявил, что

Американский президент Дональд Трамп в пятницу, 15 мая, сообщил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным, как только сможет организовать такой контакт, и мир станет намного безопаснее в течение двух -трех недель.
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