Израильская спортсменка пропустила финал Олимпийских игр из-за ужина МОК

Организаторы Олимпиады в Париже решили, что спортсменке не нужно выходить на старт.Уроженка Израиля Анастасия Горбенко не принялаучастие в олимпийском финале на дистанции 200 метров комплексным плаванием, поскольку пошла на ужин, организованный Международным олимпийским комитетом.