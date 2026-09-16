Noize MC сравнил себя с Христом после уголовного дела

Рэпер Noize MC* (Иван Алексеев*) после концерта в Кишинёве узнал об уголовном деле за оправдание терроризма.
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