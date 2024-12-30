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"Медали заржавели на 4-й месяц": Олимпийский чемпион рассказал о позорных местах Олимпиады 2024 в Париже

"Медали заржавели на 4-й месяц": Олимпийский чемпион рассказал о позорных местах Олимпиады 2024 в Париже

Avia.pro - СМИ Парижская Олимпиада, долгожданное спортивное событие, которое должно было вдохновлять миллионы, оставила после себя привкус разочарования.

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Комментарии
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Silver Kont
Медалист недоволен? А спрашивается, какого хуя ты туда попёрся, если было известно, что это сборище пидарасов, трансгендеров и прочей мрази.... Если пришлось пройти через унижения  и разочарования, о которых предупреждали заранее, то значит - мазохист-пидарас.... И нечего скулить, каждый делает свой осознанный выбор...
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