"Медали заржавели на 4-й месяц": Олимпийский чемпион рассказал о позорных местах Олимпиады 2024 в Париже

Silver Kont

Медалист недоволен? А спрашивается, какого хуя ты туда попёрся, если было известно, что это сборище пидарасов, трансгендеров и прочей мрази.... Если пришлось пройти через унижения и разочарования, о которых предупреждали заранее, то значит - мазохист-пидарас.... И нечего скулить, каждый делает свой осознанный выбор...