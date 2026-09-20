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Вселенная, мы его теряем: 5 признаков, что ваш близкий стал жертвой инфоцыган

Вселенная, мы его теряем: 5 признаков, что ваш близкий стал жертвой инфоцыган

Спасаем родных от пустых обещаний. фото: AI/MAXImКажется, еще вчера вы обсуждали планы на отпуск или новый сериал, а сегодня ваш близкий человек неожиданно заговорил о «проработках», «высоких вибрациях» и «запросах ко Вселенной».

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