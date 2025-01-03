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Дорофеев забросил победную шайбу в игре с «Флайерс» и стал 1-й звездой. У него 14+7 в 38 матчах

Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (5:2).  На счету 24-летнего россиянина 21 (14+7) очко в 38 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».

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