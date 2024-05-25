В Вышневолоцком округе прошел гала-концерт областного конкурса народных хоров

18 мая в Поселке Терелесовский, на базе Терелесовского Дома культуры в Вышневолоцком округе состоялся гала-концерт областного конкурса народных хоров, ансамблей и солистов народной песни «Поющая земля Тверская» и Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля.
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