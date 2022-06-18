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Клубы РПЛ обсудят расширение лиги с сезона-2023/24 20 июня

Клубы РПЛ не отказываются от идеи увеличения числа участников чемпионата. 20 июня пройдет общее собрание команд Премьер-лиги, на котором обсудят расширение с сезона-2023/24.

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