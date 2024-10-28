Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала

Ростислав Ищенко Южная Корея затеяла информационную кампанию с северокорейскими солдатами на СВО ради дополнительной моральной и материальной поддержки со стороны США в противостоянии с КНДР, но Америка проигнорировала эти сообщения У них и так много проблем, чтобы еще и втягиваться в конфронтацию на Корейском полуострове.