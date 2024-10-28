СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина
    Надо спрашивать не кто принимал, а кому дали на лапу. Привести и заставить ткнуть пальцем в мздоимца.Случай во время р...
  • Эрик Бердников
    Надо всех мигрантов перерегистрировать соответствующей комиссией, за каждый подпись член комиссий должен нести ответс...Случай во время р...
  • Людмила Большакова (Масленникова)
    А Шамана то зачем приплели.Реплика на статью...

Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала

Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала

Ростислав Ищенко Южная Корея затеяла информационную кампанию с северокорейскими солдатами на СВО ради дополнительной моральной и материальной поддержки со стороны США в противостоянии с КНДР, но Америка проигнорировала эти сообщения У них и так много проблем, чтобы еще и втягиваться в конфронтацию на Корейском полуострове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх