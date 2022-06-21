Лидер запорожского ополчения Новиков: ВСУ ведут себя как слабые маньяки

Украинские военные продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам. Такие действия являются терроризмом и схожи с поведением маньяков, заявил лидер запорожского ополчения, командир подразделения «Троя» в ДНР Владимир Новиков.
Украинские военные продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам. Такие действия являются терроризмом и схожи с поведением маньяков, заявил лидер запорожского ополчения, командир подразделения «Троя» в ДНР Владимир Новиков.
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