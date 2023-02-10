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Жумагулов о бое Рахмонов – Чимаев: «Не хотел бы, чтобы они дрались»

 Казахстанский боец Жалгас Жумагулов о потенциальном бое Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова: «Не хотел бы, чтобы они дрались, потому что начнутся интриги с обеих сторон.

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