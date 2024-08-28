Вайцеховская о спортсменах: «Только от тебя зависит, останешься ты в истории своего вида спорта как незаурядная личность или же всего-навсего как «талантливая мышца»

«Два года назад, когда в Казани проводилось какое-то фигурнокатательное мероприятие с последующим пресс-подходом к приглашенным звездам, моя коллега, очень разносторонне образованная, сильная и профессиональная журналистка (ее епархия — циклические виды спорта прежде всего) была до такой степени потрясена тем, с чем пришлось столкнуться, работая в микст-зоне, что написала мне об одной из фигуранток: «Я никогда не видела столь косноязычного спортсмена с таким внутренним зажимом.